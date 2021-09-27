Проводимая Туркменистаном политика нейтралитета способствует стабильности в регионе - Путин

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 30-летия провозглашения независимости Туркменистана, сообщает пресс-служба Кремля.
"Ваша страна добилась больших успехов в экономической и социальной сферах. Проводимая Туркменистаном политика позитивного нейтралитета способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются в духе стратегического партнерства, осуществляется политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных областях, а также взаимодействие в рамках СНГ и других международных структур.
Путин выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, что в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Туркменистана, говорится в сообщении.
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