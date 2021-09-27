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СНГ 27.09.2021 11:11

Проводимая Туркменистаном политика нейтралитета способствует стабильности в регионе - Путин

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму президенту Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедову по случаю 30-летия провозглашения независимости Туркменистана, сообщает пресс-служба Кремля.

"Ваша страна добилась больших успехов в экономической и социальной сферах. Проводимая Туркменистаном политика позитивного нейтралитета способствует упрочению стабильности и безопасности в Центральноазиатском регионе", - отметил Путин.

Он подчеркнул, что отношения между двумя государствами развиваются в духе стратегического партнерства, осуществляется политический диалог, плодотворное сотрудничество в различных областях, а также взаимодействие в рамках СНГ и других международных структур.

Путин выразил уверенность, что совместными усилиями будет обеспечено дальнейшее наращивание всего комплекса двусторонних связей, что в полной мере отвечает интересам дружественных народов России и Туркменистана, говорится в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ТУРКМЕНИСТАН, ПОЗДРАВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]