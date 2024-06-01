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01.06.2024 19:07

AccessBank организовал образовательное мероприятие для детей журналистов к Международному Дню Защиты Детей

К Международному Дню Защиты Детей один из ведущих банков страны, AccessBank, организовал уникальное мероприятие для детей своих медиа партнеров.

Мероприятие включало экскурсию по различным департаментам банка, где юные участники смогли познакомиться с работой финансового учреждения изнутри. Также они приняли получили участие в тренинге, посвященном повышению финансовой грамотности.

В ходе экскурсии дети ознакомились с основными принципами работы банка и процессами обслуживания клиентов. Самым уникальным событием для них стало посещение бункера, знакомство с процессами обеспечения безопасности банковского здания и сотрудников, а также наблюдение за процессом производства пластиковых карт. Кроме того, дети ознакомились с работой колл-центра, который является важным элементом обеспечения клиентской удовлетворенности.

Дети также получили возможность попробовать себя в роли банковских сотрудников, что стало не только увлекательным, но и познавательным событием.

К Международному Дню защиты детей один из ведущих банков страны, AccessBank, организовал уникальное мероприятие для детей своих медиа партнеров.

Мероприятие включало экскурсию по различным департаментам банка, где юные участники смогли познакомиться с работой финансового учреждения изнутри. Также они приняли участие в тренинге, посвященном повышению финансовой грамотности.

В ходе экскурсии дети ознакомились с основными принципами работы банка и процессами обслуживания клиентов. Самым уникальным событием для них стало посещение бункера, знакомство с процессами обеспечения безопасности банковского здания и сотрудников, а также наблюдение за производством пластиковых карт. Кроме того, дети увидели работу колл-центра, который является важным элементом обеспечения клиентской удовлетворенности. Дети также получили возможность попробовать себя в роли банковских сотрудников, что стало не только увлекательным, но и познавательным событием.

Также AccessBank, при поддержке Центрального банка Азербайджана (ЦБА), организовал для детей тренинг на тему повышения финансовой грамотности. Участники узнали основы финансовой грамотности, получили информацию о денежных купюрах, о необходимости правильного распределения расходов и об участии детей в формировании семейного бюджета.

Член правления, исполнительный директор по корпоративному, МСП и розничному банкингу AccessBank, Илькин Гулиев, поздравил детей с праздником и вручил им сертификаты, что стало приятным завершением насыщенного и интересного дня.

AccessBank в рамках своей корпоративной социальной ответственности продолжит аналогичные инициативы, так как такие мероприятия позволяют не только расширить кругозор детей, но и способствуют формированию ответственного отношения к финансовым процессам с раннего возраста.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 34-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 20 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook,Instagram,Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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