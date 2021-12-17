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СНГ 17.12.2021 18:50

Узбекистан рассчитывает через месяц восстановить аэропорт на севере Афганистана

Узбекские специалисты оказывают помощь в восстановлении деятельности международного аэропорта афганского Мазари-Шарифа, работы планируется завершить за месяц, сообщил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

"Нашими специалистами уже выполнен большой объем работ. Думаю, максимум еще месяц будут продолжаться эти работы", - сказал Иргашев в пятницу на брифинге в Ташкенте.

По его данным идет ремонт аэронавигационного и метеорологического оборудования, реконструкция взлетно-посадочной полосы, а также восстановление энергоснабжения аэропорта.

Работы проводятся с конца октября.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]