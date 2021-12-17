Узбекистан рассчитывает через месяц восстановить аэропорт на севере Афганистана

Узбекские специалисты оказывают помощь в восстановлении деятельности международного аэропорта афганского Мазари-Шарифа, работы планируется завершить за месяц, сообщил спецпредставитель президента Узбекистана по Афганистану Исматулла Иргашев.

"Нашими специалистами уже выполнен большой объем работ. Думаю, максимум еще месяц будут продолжаться эти работы", - сказал Иргашев в пятницу на брифинге в Ташкенте.

По его данным идет ремонт аэронавигационного и метеорологического оборудования, реконструкция взлетно-посадочной полосы, а также восстановление энергоснабжения аэропорта.

Работы проводятся с конца октября.