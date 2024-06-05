Общенациональный ребрендинг Bakcell завершился мероприятием в Лачине

Bakcell недавно провела заключительную церемонию ребрендинга в Лачине, ранее отметив запуск своей новой идентичности бренда в семи городах страны. Инновациями и новыми продуктами, которые она представляет Азербайджану, компания Bakcell показывает свою приверженность всему населению страны.
Гости мероприятия приняли участие в инновационных и технологических мероприятиях и получили призы. Фокусом всего мероприятия был Арди, робот-гуманоид, олицетворяющий новую эру Bakcell. Гости приняли участие в творческой развлекательной программе, VR и скоростных играх, а также пообщались с Арди.
Компания Bakcell, которая своими идеями открыла новую эпоху, инвестирует по всему Азербайджану, особенно в родном Карабахе, и предлагает креативность, скорость и современные технологии в каждом регионе страны.
Азербайджан и Узбекистан проведут совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
AccessBank объявляет Тендер по закупке системы управления очередью - QMatic
AccessBank объявляет тендер на услуги такси
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы