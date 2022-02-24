Власти Украины сообщают о 40 погибших в ходе боевых действий

В ходе боевых действий на Украине погибли более 40 человек, сообщил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.
"Я знаю, что на сейчас более 40 погибших и несколько десятков раненных", - сообщил Арестович на брифинге в четверг.
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