Следующее мероприятие SHE Конгресса пройдет при поддержке Yelo Bank

Yelo Bank, проявляя корпоративную социальную ответственность, в этом году вновь поддерживает проведение знаменательного мероприятия SHE Конгресса. Мероприятие состоится 22 мая 2024 года в Центре Гейдара Алиева и будет проходить под лозунгом «Сила настоящего: живи моментом!» (The power of now: Live the moment!). Основная цель мероприятия — поддержка личного и профессионального развития женщин, а также расширение их прав и возможностей во всех сферах общественной жизни.
Программа мероприятия включает выступления приглашенных спикеров из разных стран, панельные дискуссии и возможности для взаимодействия. Участие в мероприятии бесплатное и открыто для всех. Для регистрации посетите следующую ссылку до 17 мая 18:00: https://bit.ly/3WD4fFR
Yelo Bank, являясь главным спонсором Конгресса SHE второй год подряд, стремится вдохновлять женщин на успех и укреплять их влияние в бизнесе. Банк активно поддерживает инициативы, направленные на создание условий для жизни с равными возможностями и активно занимается продвижением всестороннего развития женщин.
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