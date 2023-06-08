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СНГ 08.06.2023 17:22

Главы правительств стран СНГ подписали в Сочи пакет документов о сотрудничестве

Главы правительств стран Содружества Независимых Государств подписали в Сочи пакет документов о сотрудничестве, сообщает в четверг пресс-служба Исполнительного комитета СНГ.

"Участники заседания рассмотрели все вопросы, включенные в повестку дня, и приняли 17 документов. Главы правительств обсудили и подписали соглашение о свободной торговле услугами, учреждении, деятельности и осуществлении инвестиций", - говорится в сообщении.

Уточняется, что одной из основных тем обсуждения стало развитие промышленной кооперации государств СНГ, в ходе заседания были приняты соответствующая концепция и комплекс мер по ее развитию на период до 2030 г.

"Цели концепции - создание новых высокотехнологичных отраслей, ускоренное развитие и модернизация промышленного производства в странах Содружества, его технологическое обновление, увеличение объемов производства и экспорта конкурентоспособной, инновационной и наукоемкой продукции с высокой долей добавленной стоимости, а также достижение международных стандартов по качеству продукции, создание новых рабочих мест, повышение уровня благосостояния и качества жизни населения", - сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Комплекс мер по развитию промышленной кооперации государств - участников СНГ на период до 2030 года выступает механизмом реализации концепции и предусматривает развитие и углубление промышленной кооперации через проведение соответствующей промышленной политики государств Содружества", - говорится в сообщении.

Главы правительств также подписали соглашение о взаимодействии при обмене данными мониторинга радиационной обстановки. "Такое сотрудничество позволит оперативно реагировать на изменения параметров радиационной обстановки на пространстве СНГ и обеспечить своевременное информирование сопредельных государств при угрозе или возникновении трансграничного переноса и распространения радиоактивных веществ на территории стран Содружества, в том числе со стороны третьих государств", - отметили в пресс-службе Исполкома СНГ.

На заседании были утверждены соглашение о взаимодействии по вопросам документирования лиц, подлежащих принудительной высылке, свидетельствами на возвращение, а также приняты поправки в соглашение о правилах определения страны происхождения товаров в СНГ от 20 ноября 2009 г.

Кроме того, был подписан меморандум о сотрудничестве в области противодействия мошенничеству (фроду) в сетях электросвязи. "Документ предусматривает ужесточение административной и уголовной ответственности за такие преступления, сотрудничество и обмен положительным опытом по используемым механизмам их предотвращения, создание условий для устойчивого функционирования и эффективного развития рынка услуг международной электросвязи в интересах конечных потребителей и защиты экономических интересов операторов электросвязи, гармонизацию национальных законодательств в сфере обеспечения безопасности в сетях электросвязи", - пояснили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Главы правительств СНГ также приняли план мероприятий по реализации соглашения о сотрудничестве в области обращения с отходами электронного и электротехнического оборудования на период до 2030 года.

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Тэги: СНГ, СОТРУДНИЧЕСТВО, СОГЛАШЕНИЯ


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