Amazon остается самым дорогим брендом среди ритейлеров в мире - Brand Finance
Более 100 гостиниц построят в рамках проекта Каспийского прибрежного кластера
США и Иран не обсуждают заключение новой ядерной сделки - Блинкен
Минэкономразвития РФ оценило рост ВВП в мае на фоне низкой базы в 5,4%
Польша усиливает меры безопасности на границе с Беларусью
Венгерский парламент отложил голосование по заявке Швеции на вступление в НАТО
Индия впервые передает Вьетнаму корвет с ракетным вооружением
Росстат: производство СПГ в РФ в мае выросло на 4% - до 2,9 млн т, рекорд для этого месяца
В ЕС признают сложность планов использования замороженных российских активов
Lockheed Martin разработает для армии США новую систему радиоэлектронной борьбы дальнего действия