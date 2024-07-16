Nar поздравляет абитуриентов с окончанием вступительных экзаменов

Абитуриенты, набравшие самые высокие баллы на вступительных экзаменах в университеты, будут награждены специальными призами от Nar.
Поощряя их упорный труд и самоотверженность, Nar мотивирует молодые таланты достигать новых высот в своей академической и профессиональной карьере. Их успех также послужит положительным примером для будущих абитуриентов.
Предоставляя абитуриентам такие передовые технологические и коммуникационные ресурсы, как последние модели смартфонов и телефонные номера с балансом 700 AZN, Nar обеспечивает их готовность к университетской жизни. Эта инициатива подчеркивает приверженность Nar поддержке образования и развитию потенциала азербайджанской молодежи. В соответствии с целями ООН в области устойчивого развития, мобильный оператор выделяет образование как основное направление своей стратегии корпоративной социальной ответственности (КСО).
Чтобы узнать больше о проектах и инициативах Nar, посетите сайт nar.az.
В настоящее время Nar предоставляет качественные услуги связи 2,2 миллионам абонентов. Последние 5 лет Nar лидирует в стране среди мобильных операторов по Индексу потребительской лояльности. Мобильный оператор придерживается стратегии клиентоориентированности и предоставляет отличный сервис по доступной цене.
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