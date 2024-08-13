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Финансы 13.08.2024 15:25

Ожидаемая новинка от Yelo Bank – онлайн депозит!

Yelo Bank всегда ставит потребности клиентов на первый план, внедряя передовые инновации. Следующим шагом банка стала долгожданная услуга «Онлайн-сбережения».

Теперь вы можете открыть депозитные продукты «Yelo Стабильный» и «Yelo Накопительный» всего за несколько минут прямо в мобильном приложении Yelo, без необходимости посещать отделение.

Так как процесс полностью онлайн, никаких физических документов не требуется, все подписывается через SIMA. Вы можете перевести сумму депозита с карты Yelo Bank или с текущего счета, а также с баланса других банковских карт, добавленных в приложение. Ваш сберегательный счет активируется сразу после одобрения заявки, а отслеживать доходы вы сможете 24/7 также через мобильное приложение Yelo.

Обратите внимание, что ваши средства надежно защищены в Yelo Bank. Все вклады в банке застрахованы Фондом страхования вкладов АР на сумму до 100 000 ₼.

Если вы хотите, чтобы ваши средства приносили дополнительный доход, откройте онлайн-сберегательный счет в мобильном приложении Yelo прямо сейчас: https://bit.ly/4dFcvu9

Вас интересует онлайн-депозит? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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