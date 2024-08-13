Ожидаемая новинка от Yelo Bank – онлайн депозит!

Yelo Bank всегда ставит потребности клиентов на первый план, внедряя передовые инновации. Следующим шагом банка стала долгожданная услуга «Онлайн-сбережения».
Теперь вы можете открыть депозитные продукты «Yelo Стабильный» и «Yelo Накопительный» всего за несколько минут прямо в мобильном приложении Yelo, без необходимости посещать отделение.
Так как процесс полностью онлайн, никаких физических документов не требуется, все подписывается через SIMA. Вы можете перевести сумму депозита с карты Yelo Bank или с текущего счета, а также с баланса других банковских карт, добавленных в приложение. Ваш сберегательный счет активируется сразу после одобрения заявки, а отслеживать доходы вы сможете 24/7 также через мобильное приложение Yelo.
Обратите внимание, что ваши средства надежно защищены в Yelo Bank. Все вклады в банке застрахованы Фондом страхования вкладов АР на сумму до 100 000 ₼.
Если вы хотите, чтобы ваши средства приносили дополнительный доход, откройте онлайн-сберегательный счет в мобильном приложении Yelo прямо сейчас: https://bit.ly/4dFcvu9
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