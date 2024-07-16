AccessBank продолжает поддерживать повышение финансовой грамотности среди женщин-предпринимателей в Азербайджане

AccessBank провел очередные тренинги в рамках проекта «Центры расширения прав и возможностей женщин в Азербайджане», реализуемого Центром международного частного предпринимательства (CIPE) совместно с проектом «Улучшение условий жизни вынужденных переселенцев в Азербайджане», реализуемого Государственным комитетом по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

Тренинг, организованный в Баку, был посвящен теме повышения финансовой грамотности. В ходе тренинга Рауф Агаев, региональный менеджер Thomaz International-Азербайджан, провел дискуссии на тему «Что следует учитывать при заимствовании кредита, его плюсы и минусы», Илькин Агаев, представитель Азербайджанского кредитного бюро (AKB) рассказал о деятельности и услугах AKB. Хикмет Алиев и Орхан Ахундов, представители страховой компании Pasha Sigorta, провели тренинг на тему «Вместе без риска: Значимость страхователя для бизнеса».

Представитель Центрального банка Азербайджанской Республики Парвин Кахраманова рассказала предпринимателям о том, «Что такое финансовая грамотность?», о «Ресурсах финансовой грамотности Центрального банка» и ознакомила предпринимателей с условиями, созданными для профессионального развития и выбора подходящих финансов и услуг.

Затем представитель AccessBank Парвин Мамедов провел тренинг для предпринимателей на тему «Защита прав потребителей» и ответил на вопросы участников.

На тренинге, проведенном в городе Лянкяран, клинический психолог Кёнуль Гасымова обсудила с женщинами-предпринимателями тему «Эмоционального интеллекта и взаимоотношений с клиентами» и отметила важность эмоций в коммуникациях.

Тренинг, организованный в городе Гянджа, в основном был посвящен теме «Повышения финансовой грамотности», женщинам-предпринимателям были представлены инструкции по качественному управлению бизнесом и финансовыми ресурсами.

При поддержке AccessBank очередной тренинг пройдет в Шеки, и будет посвящен таким темам, как «Эмоциональный интеллект и взаимоотношения с клиентами», «Финансовая грамотность и доступ к финансам», «Фотосессия для SMM»,«Женское лидерство и повышение роли женщин в процессах принятия решений».

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 35-ю филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 21 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.