Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8479 RUR   0.0194 GBR   2.195 TRY   0.0515

Цена на нефть

12.07 $/bbl +/- WTI 82.21 -0.41 Brent 85.03 -0.37
12.07.2024 11:25

При поддержке Банка Республика состоялся III Национальный фестиваль «Яйлаг»

Банк Республика оказал поддержку в организации III Национального фестиваля "Яйлаг"

Баку, 12 июля 2024. Банк Республика, придающий большое значение защите национальных и нравственных ценностей Азербайджана, поддержал проведение III Национального фестиваля "Яйлаг", который прошел 5-7 июля на Ханских угодьях, расположенных в Гейгельском районе.

В фестивале, организованном по инициативе Фонда истории и культуры «Джавад-хан», приняли участие многочисленные гости из нашей страны и зарубежья. Фестиваль имел символическую цель – отразить общую культуру тюркоязычных стран, сохранить исторические традиции.

В рамках 3-дневного фестиваля в ханской степи в оригинальном стиле было создано этнопоселение "Яйлаг юрду", представлены площадь Джыдыр, сельскохозяйственный рынок, "Уголок ремесленничества", "Очаг Деде Горгуда" поле для скачек, "Очаг Ашуга Алескера", полевая кухня и другие тематические площадки. Гости также посмотрели выступления местных этнических музыкальных коллективов, были исполнены национальные танцы, народные песни, представлены сценки и театральные композиции, образцы культуры, национальная одежда, ремесла проживающих в Азербайджане народов.

В рамках фестиваля были организованы масштабные народные гуляния и народные игры, участникам были вручены ценные подарки от Банка Республика.

Фестиваль, завершившийся великолепной концертной программой, получил бурные аплодисменты участников.

Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: economics@interfax.az