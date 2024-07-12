При поддержке Банка Республика состоялся III Национальный фестиваль «Яйлаг»

Банк Республика оказал поддержку в организации III Национального фестиваля "Яйлаг"
Баку, 12 июля 2024. Банк Республика, придающий большое значение защите национальных и нравственных ценностей Азербайджана, поддержал проведение III Национального фестиваля "Яйлаг", который прошел 5-7 июля на Ханских угодьях, расположенных в Гейгельском районе.
В фестивале, организованном по инициативе Фонда истории и культуры «Джавад-хан», приняли участие многочисленные гости из нашей страны и зарубежья. Фестиваль имел символическую цель – отразить общую культуру тюркоязычных стран, сохранить исторические традиции.
В рамках 3-дневного фестиваля в ханской степи в оригинальном стиле было создано этнопоселение "Яйлаг юрду", представлены площадь Джыдыр, сельскохозяйственный рынок, "Уголок ремесленничества", "Очаг Деде Горгуда" поле для скачек, "Очаг Ашуга Алескера", полевая кухня и другие тематические площадки. Гости также посмотрели выступления местных этнических музыкальных коллективов, были исполнены национальные танцы, народные песни, представлены сценки и театральные композиции, образцы культуры, национальная одежда, ремесла проживающих в Азербайджане народов.
В рамках фестиваля были организованы масштабные народные гуляния и народные игры, участникам были вручены ценные подарки от Банка Республика.
Фестиваль, завершившийся великолепной концертной программой, получил бурные аплодисменты участников.
Более подробную информацию вы можете получить на официальном сайте банка, на страницах банка в facebook, instagram, linkedin, telegram или же позвонив Call Center Банка по номеру 144.
Азербайджан и Узбекистан проведут совместные тактические командно-штабные учения с компьютерной поддержкой
Алиев посетил Габалинский район
Алиев и Эрдоган обменялись мнениями по перспективам сотрудничества между Азербайджаном и Турцией
Банк Республика сильно увеличил темпы роста и продолжил динамичное развитие!
AccessBank опубликовал финансовые результаты за первую половину 2024 года
Moody`s повысило долгосрочный депозитный рейтинг Банка Республика с B2 до B1
Алиев заложил фундамент стадиона в Гяндже
AZAL с июня запускает полеты из Баку в Бухарест
Цукерберг поднялся на третье место в списке самых богатых людей мира
Алиев открыл Дворец спорта в Гяндже
Алиев открыл дорогу в Гаджикабульском районе
ИВ Нефтчалы направит свыше 1,6 млн манатов на работы по благоустройству в городе
Объем золота в ETF в марте сократился еще на 14 т - WGC
США и Британия разместят четыре атомные подлодки в Австралии
Ирландский парламент избрал премьером страны Саймона Харриса
В новый стратегический период Yelo укрепит свои позиции как инновационный банк
Депозитный портфель AccessBank к 2025 году увеличится до 1,1 млрд манатов – Илькин Гулиев
Переломный момент: Взгляд частного сектора на реанимацию железнодорожного транзита Азербайджана
Нефтегазовая выставка Caspian Oil&Gas пройдет в Баку в июне
В Азербайджан в октябре пройдет ICCA Venue Business Workshop International
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы