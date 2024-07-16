Компания Bakcell представила функцию «Тарифный советник» на основе искусственного интеллекта в своем приложении

Bakcell, крупнейший частный оператор мобильной связи в стране, запустил функцию тарифного консультанта на основе искусственного интеллекта (AI). Этот передовой инструмент рекомендует абонентам наиболее подходящие тарифные планы с учетом их звонков и использования Интернета.
В последние месяцы Bakcell еще больше улучшила качество обслуживания и удовлетворенность клиентов благодаря инновационным продуктам, используя передовую технологию искусственного интеллекта в функции “Тарифный советник”
Используя этот инструмент, абоненты могут оптимизировать свои тарифные планы и сэкономить деньги и время.
Инструмент «Тарифный советник» в настоящее время доступен в приложении «Bakcell». Скачать приложение можно здесь: https://onelink.to/bakcell
Компания Bakcell, которая недавно представила новый фирменный стиль, постоянно разрабатывает новые решения для удовлетворения повседневных потребностей своих абонентов. В последние недели, «Bakcell» предоставила пользователям продукт «Fiber 1» и технологию VoWiFi.
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