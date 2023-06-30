Орбан пообещал шведскому премьеру не затягивать процесс вступления Швеции в НАТО

Шведский премьер Ульф Кристерссон в пятницу заявил, что его венгерский коллега Виктор Орбан заверял его в стремлении Будапешта не затягивать процесс вступления Швеции в НАТО.
"Дважды я говорил с премьером Орбаном о ратификации Венгрией заявки Швеции на вступление в НАТО. Последний раз это было вчера. И оба раза он подтверждал, что Венгрия не будет тянуть с процессом приема Швеции в альянс", - сказал Кристерссон на пресс-конференции с участием председателя Европейского совета Шарля Мишеля и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Кристерссон выразил удовлетворение в связи с такой позицией Орбана.
Турция и Венгрия - две страны НАТО, которые до сих пор не ратифицировали присоединение Стокгольма к альянсу. В Будапеште ранее заявляли, что поддерживают желание Швеции вступить в НАТО. В то же время венгерское правительство обвиняло шведских политиков в распространении недостоверных утверждений о состоянии государственного строя в Венгрии.
Ранее на этой неделе в оппозиционной венгерской партии "Демократическая коалиция" сообщили, что парламент Венгрии перенес на более поздний срок голосование по вопросу ратификации заявки Швеции на присоединении к НАТО: правящая партия "Фидес" не будет выносить этот вопрос на голосование на следующей неделе, когда будет проходить финальная часть весенней сессии парламента.
Также до этого в парламенте Венгрии откладывали ратификацию заявки и Финляндии на вступление в НАТО, но быстро одобрили ее, когда Турция решила дать добро Хельсинки. В начале апреля Финляндия официально вступила в альянс.
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