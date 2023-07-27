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Цена на нефть

26.07 $/bbl +/- WTI 78.78 -0.85 Brent 82.92 -0.72

ТЭК 27.07.2023 19:37

Нефть продолжает дорожать, Brent выше $84 за баррель

Цены на нефть продолжают расти в четверг, восстанавливаясь после снижения накануне и возвращаясь к трехмесячным максимумам.

Сентябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:08 подорожали на $1,18 (1,42%) - до $84,10 за баррель.

Котировки сентябрьских фьючерсов на WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) к указанному времени выросли на $1,33 (1,69%) - до $80,11 за баррель.

Поддержку нефти оказывают ожидания сокращения поставок и оптимизм по поводу роста мировой экономики, поскольку ведущие центробанки мира, судя по всему, приближаются к окончанию цикла ужесточения денежно-кредитной политики.

За последние четыре недели нефть подорожала примерно на $10, и это "главным образом вызвано добровольными сокращениями добычи стран ОПЕК+, анонсированными в апреле и реализованными в мае", написали аналитики UBS.

По их оценкам, дефицит нефти на мировом рынке составил порядка 700 тыс. баррелей в сутки в июне и вырастет до 2 млн б/с в июле и августе.

"Мы ожидаем, что цены на нефть повысятся еще сильнее, как только этот дефицит начнет отражаться в (динамике - ИФ) запасов, - отметили аналитики. - Размер дефицита в сентябре будет в частности зависеть от того, планирует ли Саудовская Аравия продлевать добровольное снижение добычи на 1 млн б/с на сентябрь".

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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ВЕЧЕР


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