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Финансы 03.08.2023 20:24

Societe Generale во II квартале сократил выручку на 8,9%, хуже прогноза

Французский банк Societe Generale SA во втором квартале сократил выручку на 8,9% в годовом выражении, хуже ожиданий рынка.

Чистый банковский доход (аналог выручки) уменьшился до 6,29 млрд евро с 6,9 млрд евро годом ранее, говорится в пресс-релизе. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных FactSet, предусматривал показатель на уровне 6,44 млрд евро.

Снижение выручки обусловлено ухудшением показателя чистой процентной маржи во Франции и неблагоприятной банковской конъюнктурой в целом, отметили в Societe Generale.

Чистая прибыль в минувшем квартале составила 900 млн евро, что выше консенсус-прогноза в 725 млн евро. За аналогичный период 2022 года был зафиксирован чистый убыток в 1,51 млрд евро на фоне продажи бизнеса в России.

Показатель достаточности капитала первого уровня (CET1) банка на конец июня находился на отметке в 13,1% по сравнению c 12,9% годом ранее.

Акции Societe Generale SA прибавляют в цене 3,2% в ходе торгов в четверг. С начала текущего года их стоимость увеличилась на 5,5%, в то время как индекс CAC 40 вырос на 12,6%.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, SOCIETE/GENERALE, ОТЧЕТНОСТЬ, КВАРТАЛ

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