Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
АЗЕРБАЙДЖАН КАРАБАХ НЕФТЬ ГАЗ ТУРИЗМ  
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


COP29


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.8455 RUR   0.0187 GBR   2.1513 TRY   0.0527

Цена на нефть

16.05 $/bbl +/- WTI 79.23 +0.60 Brent 83.27 +0.52
15.05.2024 12:10

Yelo Bank предлагает услугу Mobile POS для владельцев бизнеса

Yelo Bank внедряет инновационный сервис Mobile POS, который адаптирован к потребностям предпринимателей. Благодаря этому нововведению физические и юридические лица смогут принимать платежи с банковских карт, смартфонов или умных часов без использования традиционного POS-терминала.

Что такое мобильный POS-сервис? Мобильные POS-терминалы — это современная альтернатива традиционным POS-терминалам. Они превращают устройства с поддержкой NFC, такие как Android-смартфоны или планшеты, в полнофункциональные POS-терминалы, позволяя предприятиям удобно и эффективно принимать платежи.

Мобильный POS отличается от традиционных аналогов многими преимуществами. Прежде всего, он портативен и удобен, позволяя проводить транзакции в любое время и в любом месте. Оно позволяет клиентам расплачиваться любыми бесконтактными способами — от банковской карты до умных часов, что означает повышение удовлетворенности клиентов. Предпринимателям не требуется приобретать дорогой POS-терминал — достаточно установить приложения «Yelo Mobile Pos» и «tapXphone» с Google Play на свое Android-устройство. Простой интерфейс и быстрая настройка делают процесс продаж проще.

Услуга Mobile POS от Yelo Bank особенно удобна для владельцев малого и среднего бизнеса, а также для служб такси и доставки. Подключение к сервису бесплатное. В честь запуска новой услуги Yelo Bank объявляет кампанию: предприниматели, подключившиеся к услуге «Мобильный POS» до 31.07.2024, будут освобождены от комиссии за транзакции на ближайшие 3 месяца, а также получат бизнес карту в подарок от банка. К тому же, за снятие наличных со счета, подключенного к «Мобильному POS», комиссия не взимается. Открытие текущего счета для присоединившихся к сервису предпринимателей также является бесплатным.

Мобильный POS-сервис от Yelo Bank поможет предпринимателям увеличить свои продажи в период растущего спроса на безналичные расчеты.

Для подключения к услуге обратитесь в любое отделение Yelo Bank или позвоните по номеру 981. Подробности по ссылке: https://bit.ly/moblpos

Вы хотите приобрести POS-терминал в банке? Тогда позвоните по номеру 981 или напишите в наши аккаунты Facebook, Instagram, Whatsapp или yelo.az

Yelo Bank – Яркий Банкинг!

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Анонсы

Точка зрения

COP29

© Interfax-Azerbaijan
2006-2024
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az