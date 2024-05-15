Yelo Bank предлагает услугу Mobile POS для владельцев бизнеса

Yelo Bank внедряет инновационный сервис Mobile POS, который адаптирован к потребностям предпринимателей. Благодаря этому нововведению физические и юридические лица смогут принимать платежи с банковских карт, смартфонов или умных часов без использования традиционного POS-терминала.
Что такое мобильный POS-сервис? Мобильные POS-терминалы — это современная альтернатива традиционным POS-терминалам. Они превращают устройства с поддержкой NFC, такие как Android-смартфоны или планшеты, в полнофункциональные POS-терминалы, позволяя предприятиям удобно и эффективно принимать платежи.
Мобильный POS отличается от традиционных аналогов многими преимуществами. Прежде всего, он портативен и удобен, позволяя проводить транзакции в любое время и в любом месте. Оно позволяет клиентам расплачиваться любыми бесконтактными способами — от банковской карты до умных часов, что означает повышение удовлетворенности клиентов. Предпринимателям не требуется приобретать дорогой POS-терминал — достаточно установить приложения «Yelo Mobile Pos» и «tapXphone» с Google Play на свое Android-устройство. Простой интерфейс и быстрая настройка делают процесс продаж проще.
Услуга Mobile POS от Yelo Bank особенно удобна для владельцев малого и среднего бизнеса, а также для служб такси и доставки. Подключение к сервису бесплатное. В честь запуска новой услуги Yelo Bank объявляет кампанию: предприниматели, подключившиеся к услуге «Мобильный POS» до 31.07.2024, будут освобождены от комиссии за транзакции на ближайшие 3 месяца, а также получат бизнес карту в подарок от банка. К тому же, за снятие наличных со счета, подключенного к «Мобильному POS», комиссия не взимается. Открытие текущего счета для присоединившихся к сервису предпринимателей также является бесплатным.
Мобильный POS-сервис от Yelo Bank поможет предпринимателям увеличить свои продажи в период растущего спроса на безналичные расчеты.
Для подключения к услуге обратитесь в любое отделение Yelo Bank или позвоните по номеру 981. Подробности по ссылке: https://bit.ly/moblpos
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