Спецпредставитель КНР примет участие в консультациях по Украине в Саудовской Аравии

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Джидду на консультации по мирному урегулированию в Украине, говорится в заявлении, распространенном представителем китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбином.
"Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса в Украине", - заявил представитель МИД КНР.
Ли Хуэй в мае посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж, Брюссель и Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта.
Встреча в Джидде (Саудовская Аравия) состоится 5-6 августа.
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