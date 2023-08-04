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Дальнее зарубежье 04.08.2023 20:55

Спецпредставитель КНР примет участие в консультациях по Украине в Саудовской Аравии

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй отправится в Джидду на консультации по мирному урегулированию в Украине, говорится в заявлении, распространенном представителем китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбином.

"Китай готов работать с международным сообществом, чтобы продолжать играть конструктивную роль в содействии политическому урегулированию кризиса в Украине", - заявил представитель МИД КНР.

Ли Хуэй в мае посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж, Брюссель и Москву для обсуждения урегулирования украинского конфликта.

Встреча в Джидде (Саудовская Аравия) состоится 5-6 августа.

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Тэги: КИТАЙ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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