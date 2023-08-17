В ЕС заявили о готовности поддержать решения ЭКОВАС по ситуации в Нигере

Евросоюз готов поддерживать все решения и действия Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) в связи с ситуацией в Нигере, заявил Петер Стано, официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля.
"Мы готовы поддерживать все решения и действия ЭКОВАС, и это включает решения по индивидуальным санкциям (...). Мы готовы работать в этом направлении. Мы подтверждаем нашу полную поддержку решений и действий ЭКОВАС", - сказал пресс-секретарь в четверг на брифинге в Брюсселе.
Отвечая на вопрос о состоянии и перспективах в стране миссии Евросоюза EUCAP Sahel Niger, представитель Борреля напомнил, что ЕС приостановил сотрудничество с Нигером в области обеспечения безопасности страны и в том, что касается финансовой поддержки ее бюджета.
"На месте еще остаются члены миссии, но по причине безопасности мы не сообщаем их точное число", - объяснил Стано.
26 июля часть бойцов президентской гвардии Нигера выступила против главы государства Мохамеда Базума, который был отстранен от власти. Генштаб ВС Нигера поддержал устроивших мятеж бойцов.
В столице Нигерии Абудже 10 августа состоялся саммит государств ЭКОВАС, участники которого подчеркнули в итоговом заявлении, что "постоянно нацелены на восстановление конституционного порядка, используя мирные методы".
Вместе с тем президент Нигерии и председатель ЭКОВАС Бола Тинубу заявил, что члены этой региональной африканской организации готовы рассматривать любые варианты решения кризиса в Нигере, в том числе, в крайнем случае, идею применения силы.
Участники совещания согласились сформировать и держать наготове воинский контингент на случай, если потребуется проводить операцию на территории Нигера.
Африканский союз на этой неделе отверг планы любого военного вмешательства в Нигере и заявил, что не поддерживает позицию ЭКОВАС.
Тем не менее ЭКОВАС подтвердило, что может прибегнуть к военной операции в Нигере, если дипломатические усилия не возымеют успеха, сообщило в четверг Arab news со ссылкой на комиссара по вопросам мира и безопасности этой западноафриканской региональной организации Абделя Фаттаха Мусаха.
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