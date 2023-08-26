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Дальнее зарубежье 26.08.2023 14:25

Восемь человек скончались в Польше вследствие заражения легионеллезом

Не менее восьми человек скончались за последнее время в районе города Жешув (Подкарпатское воеводство, Польша) от легионеллеза, сообщает в субботу польский телеканал Polsat.

"Это был пожилой пациент с большим количеством болезней, у него также был диагностирован и рак, но по результатам анализов подтвердилось наличие у него бактерий легионеллы", - приводит телеканал слова представителя Клинической больницы при Университете Жешува Анджея Сроки о восьмом скончавшемся.

Главный санитарный инспектор Подкарпатского воеводства Кшиштоф Сачка ранее информировал, что все скончавшиеся вследствие заражения легионеллой также имели большое количество болезней, в том числе раковых и кардиологических, их иммунитет был сильно ослаблен.

Всего до настоящего момента с признаками легионеллеза в регионе госпитализированы 113 пациентов.

В связи с распространением легионеллеза в Жешуве и близлежащих районах местные власти созвали кризисный штаб. На выходные ожидается проведение работ по дезинфекции водопроводной сети.

Первые сообщения о заражениях и летальных исходах от легионеллеза в районе Жешува стали появляться в середине недели.

Легионеллез, или "болезнь легионеров", названная так по первому месту обнаружения на американской военной базе "Форт Брэгг". Это острое инфекционное заболевание, обусловленное различными видами микроорганизмов, относящихся к роду легионеллы. Заболевание протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, органов пищеварения, возможно развитие синдрома полиорганной недостаточности.

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Тэги: ПОЛЬША, ЛЕГИОНЕЛЛЕЗ, ЖЕРТВЫ

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