Нефть перешла к росту

Цены на нефть перешли к росту в ходе торгов во вторник, инвесторы следят за приближением урагана "Идалия" к побережью Флориды.

Октябрьские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:09 подорожали на $0,71 (0,84%) - до $85,13 за баррель.

Котировки фьючерсов на WTI на октябрь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени повысились на $0,69 (0,86%) - до $80,79 за баррель

Накануне Brent подешевела на 0,1%, WTI подорожала на 0,3%.