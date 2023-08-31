Военные в Нигере поручили полиции добиться высылки посла Франции из страны

Пришедшее к власти военное руководство в Нигере отозвало дипломатический иммунитет посла Франции Сильвена Итте, сообщает в четверг агентство Assoicated Press.

Кроме того, военные поручили полиции осуществить высылку дипломата из Нигера. На сборы ему дано 48 часов.

Они указали, что приняли такое решение в ответ на действия французского правительства, которые "противоречат интересам Нигера".

При этом, ранее уже поступали аналогичные требования, но в чуть более мягкой форме. Так, на прошлой неделе военные также дали Итте 48 часов покинуть Нигер, но он этого не сделал.

На этой неделе президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на конференции французских послов в Елисейском дворце, приветствовал действия главы дипмиссии, "который остается там, несмотря на давление и на все заявления незаконных властей".

В Париже также отмечали, что у путчистов, по мнению французской стороны, нет законного права требовать отъезда главы дипмиссии.