США до конца года выделят Украине еще партию военной помощи

Вашингтон до конца декабря предоставит Киеву очередной пакет военной помощи, заявил в понедельник представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.
"Я не сомневаюсь, что вы услышите от нас объявление о дополнительной помощи в области безопасности до конца месяца", - сказал Кирби на брифинге, комментируя визит президента Украины Владимира Зеленского в США.
Кроме того, по словам Кирби, президент США Джо Байден на встрече с украинским лидером заверит его, что продолжает добиваться от Конгресса одобрения запроса на оказание финансовой помощи Украине.
"Нам совершенно необходимо получить дополнительное финансирование для дальнейшей поддержки Украины", - подчеркнул Кирби.
На прошлой неделе Байден призвал конгрессменов согласиться на дополнительную финансовую помощь Украине. "Это срочный вопрос. Конгресс должен одобрить дополнительную помощь Украине", - сказал Байден, выступая в Белом доме.
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