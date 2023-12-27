Brent подешевела до $80,54 за баррель

Нефть дешевеет в среду в условиях слабой активности торгов из-за праздников.
Цены опустились с месячных максимумов, несмотря на сообщение о том, что йеменские повстанцы-хуситы атаковали еще одно грузовое судно в Красном море.
Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:35 по бакинскому времени составила $80,54 за баррель, что на $0,53 (0,65%) ниже, чем на закрытие предыдущей сессии.
Цена контрактов на сорт WTI на февраль в ходе торгов на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) опустилась к этому времени на $0,6 (0,79%), до $74,97 за баррель.
Цены на нефть завершают год в минусе впервые с 2020 года в связи с опасениями трейдеров, что рынок столкнется с избытком предложения в следующем году в условиях спада глобальной экономической активности, несмотря на ограничение добычи странами ОПЕК+.
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