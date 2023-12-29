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АПК 29.12.2023 16:42

Россельхознадзор разрешил поставки инкубационных яиц с шести предприятий Турции

Россельхознадзор с 29 декабря разрешил поставки инкубационных яиц с шести предприятий Турции, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях, сообщает служба.

"Решение принято в связи с имеющейся потребностью в инкубационном яйце со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности, а также с учетом гарантии, предоставленной турецкой стороной о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и ЕАЭС", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор оставляет за собой право проведения инспекции предприятий, получивших разрешение на экспорт продукции в РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, ЯЙЦА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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