Россельхознадзор разрешил поставки инкубационных яиц с шести предприятий Турции

Россельхознадзор с 29 декабря разрешил поставки инкубационных яиц с шести предприятий Турции, расположенных в благополучных по гриппу птиц территориях, сообщает служба.

"Решение принято в связи с имеющейся потребностью в инкубационном яйце со стороны российских участников внешнеэкономической деятельности, а также с учетом гарантии, предоставленной турецкой стороной о соответствии этой продукции ветеринарно-санитарным требованиям России и ЕАЭС", - говорится в сообщении.

Россельхознадзор оставляет за собой право проведения инспекции предприятий, получивших разрешение на экспорт продукции в РФ.