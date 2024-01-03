Израиль и США обсудили планы на Газу после завершения там военной операции

Чиновники Израиля и США за прошедшие недели провели переговоры по израильским планам на сектор Газа после завершения боевых действий с палестинским движением ХАМАС, сообщает NBC News со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.
"Израильские и американские чиновники провели за прошедшие несколько недель "конструктивные обсуждения" планов Израиля на Газу после того, как он покончит с контролем ХАМАС над палестинским анклавом", - информирует телеканал.
По словам собеседника NBC News, любое развитие событий после устранения ХАМАС будет поэтапным, особое внимание будет уделяться установлению стабильности и доставке гуманитарной помощи.
Ранее во вторник телеканал со ссылкой на израильского чиновника сообщал, что в настоящее время в планах израильского правительства - задействовать в управлении некоторыми районами Газы "местные кланы, а не Палестинскую национальную администрацию". Отмечается, что израильский кабмин обсудит этот вопрос позднее во вторник.
"Кланы будут управлять определенными районами. (...) Они также будут ответственны за гуманитарную помощь в тех районах, а также за предотвращение ее кражи", - приводит NBC News слова источника.
Собеседник телеканала добавил, что Израиль планирует создать временную зону безопасности по периметру Газы. Он отметил, что Израиль будет настаивать на создании инспекционного механизма на границе между Египтом и анклавом, с тем чтобы предотвратить контрабандный ввоз оружия в Газу.
Амирбеков: операция ВС Азербайджана в Карабахе в сентябре 2023 года была проведена с хирургической точностью
В Баку рассчитывают на скорое проведение очередного раунда переговоров с Арменией по мирному договору – Амирбеков
Госдолг США достиг рекордных $34 трлн
Внешний долг Китая снизился до $2,38 трлн к концу III квартала
Объем выпуска облигаций в Китае в ноябре составил 6,53 трлн юаней
Минтруда направит около 1,5 млн манатов на покупку квартир для инвалидов Карабахской войны и семей шехидов
Число жертв землетрясения в Японии превысило 50
Центр планирования Азербайджана направит около 2 млн манатов на концептуальный генплан и архитектурный стиль г.Ордубад
ГААД получит 1 млн манатов на капремонт автодороги в Шабранском районе
Центр планирования Азербайджана направит свыше 2,1 млн манатов на генплан и архитектурный стиль города Шахбуз
Алиев сильный лидер, на него сложно оказать давление - Агаджанов
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
Совершайте благотворительные выплаты через приложение Yelo
В Бакинской высшей школе нефти прошел тренинг на тему «Цели устойчивого развития»
В Бакинской высшей школе нефти отметили День солидарности азербайджанцев мира и Новый год
В Баку на следующей неделе пройдет саммит SPECA
В Азербайджан пройдет II Бакинский форум устойчивого развития
В Баку в декабре впервые пройдет выставка производственных технологий
Уникальный 2023 год: карабахский узел разрублен
ИТОГИ ГОДА: Американцы покупают, европейцы копят силы, или нефть снова в моде
Как реализовать потенциал зрелых месторождений Азербайджана: смена парадигмы