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Дальнее зарубежье 03.01.2024 00:31

Израиль и США обсудили планы на Газу после завершения там военной операции

Чиновники Израиля и США за прошедшие недели провели переговоры по израильским планам на сектор Газа после завершения боевых действий с палестинским движением ХАМАС, сообщает NBC News со ссылкой на неназванное американское официальное лицо.

"Израильские и американские чиновники провели за прошедшие несколько недель "конструктивные обсуждения" планов Израиля на Газу после того, как он покончит с контролем ХАМАС над палестинским анклавом", - информирует телеканал.

По словам собеседника NBC News, любое развитие событий после устранения ХАМАС будет поэтапным, особое внимание будет уделяться установлению стабильности и доставке гуманитарной помощи.

Ранее во вторник телеканал со ссылкой на израильского чиновника сообщал, что в настоящее время в планах израильского правительства - задействовать в управлении некоторыми районами Газы "местные кланы, а не Палестинскую национальную администрацию". Отмечается, что израильский кабмин обсудит этот вопрос позднее во вторник.

"Кланы будут управлять определенными районами. (...) Они также будут ответственны за гуманитарную помощь в тех районах, а также за предотвращение ее кражи", - приводит NBC News слова источника.

Собеседник телеканала добавил, что Израиль планирует создать временную зону безопасности по периметру Газы. Он отметил, что Израиль будет настаивать на создании инспекционного механизма на границе между Египтом и анклавом, с тем чтобы предотвратить контрабандный ввоз оружия в Газу.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, США, ГАЗА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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