Нефть усилила снижение

Цены на нефть ускорили снижение вечером в понедельник.
Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures на 18:25 мск понизилась на $0,80 (1,02%), до $77,49 за баррель.
Фьючерсы на WTI на февраль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на $0,83 (1,14%), до $71,85 за баррель.
Объем торгов на нефтяном рынке может быть пониженным в понедельник, поскольку в США отмечается День Мартина Лютера Кинга.
Транспортная ассоциация Baltic and International Maritime Council (BIMCO) сообщила, что военные США предупредили её о сохранении высокой степени рисков для судов, следующих через Красное море.
США в субботу нанесли новый удар по Йемену в ответ на пуск йеменскими хуситами баллистической ракеты по судоходным путям в Красном море. В воскресенье военные сбили еще одну хуситскую ракету.
"Наш базовый сценарий не предполагает, что удары США и Великобритании по хуситским целям в Йемене и ситуация в Красном море приведут к существенному росту цен на нефть в ближайшие недели, - написали аналитики Citigroup. - Между тем вероятность эскалации напряженности между Израилем с одной стороны и группировкой "Хезболла" и/или Ираном с другой по-прежнему вызывают более серьезные опасения на ближайшую перспективу".
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