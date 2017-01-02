Предпринимаются меры по ликвидации последствий аварии на газопроводе в Сангачале - SOCAR

Продолжаются мероприятия по ликвидации последствий аварии на газопроводе в Сангачале, сообщает пресс-служба Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR, ГНКАР).

«В поселке Сангачал Гарадагского района Баку продолжаются ремонтные работы по ликвидации последствий аварии, произошедшей на магистральном газопроводе диаметром 1 тыс. мм, ведущей от нефтеперерабатывающего завода к Сангачальской головной установке», - отмечается в сообщении SOCAR.

Во время ведения осуществления с целью пуска в эксплуатацию трубопровода, на котором произошла авария, были обнаружены новые недостатки, в связи с чем временно приостановлены опытно-проверочные мероприятия.

«В настоящее время предпринимаются меры по ликвидации новых недостатков», - говорится в сообщении ГНКАР.

Взрыв произошел примерно в 7 часов утра по-бакинскому времени на газопроводе в поселке Сангачал Гарадагского района Баку.

Аналогичная авария произошла на этом же участке магистрального газопровода в поселке Сангачалы Гарадагского района Баку 27 декабря 2016 года

Р.Бабаев