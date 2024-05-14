AccessBank объявляет о повышении ставок по долларовым депозитам

Ваш местный европейский банк – Accessbank, в рамках стратегии постоянного совершенствования услуг и реагирования на изменения в финансовом рынке, запустил выгодную кампанию депозитам.

В рамках кампании, с целью обеспечения клиентов более выгодными условиями сохранения своих средств, процентные ставки по долларовым депозитам повышены с 3,5% до 4,5%. Ставки по манатным депозитам составляют 11%.

Более подробно об условиях кампании: https://www.accessbank.az/az/private/deposits/

Кампания действует до 1 июня 2024 года.

Решение о повышении процентных ставок по долларовым депозитам отражает постоянную заботу AccessBank о финансовом благополучии своих клиентов и стремление предоставить им лучшие условия для управления своими финансами. Мы уверены, что новые процентные ставки помогут нашим клиентам достичь своих финансовых целей еще быстрее.

AccessBank, являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, предоставляет свои услуги малым и средним предприятиям с 2002 года. Среди акционеров Банка - Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международная Финансовая Корпорация и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. В настоящее время банк располагает 33-мя филиалами, 14 из которых находятся в Баку, а 19 – в регионах, и продолжает предоставлять доступные финансовые решения для микро-, малого и среднего бизнеса.

Для получения более подробной информации об услугах банка вы можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, или посетить веб-сайт банка по адресу www.accessbank.az. Также мы можете ознакомиться со страницами банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, Linkedin), чтобы быть в курсе последних новостей и предложений.

*ЗАО AccessBank предоставляет услуги в соответствии с лицензией №245 от 25 октября 2002 года, выданной Центральным Банком Азербайджанской Республики. Головной офис банка расположен по адресу: город Баку, Ясамальский район, Тбилисский проспект 3.