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Дальнее зарубежье 02.01.2017 18:10

Обама выступит с прощальной речью к американцам 10 января

Президент США Барак Обама объявил о намерении обратиться к нации с прощальной речью 10 января, сообщает в понедельник американский телеканал Си-Эн-Эн.

"Я воспринимаю это как возможность поблагодарить всех вас за удивительное время, отметить изменения страны к лучшему за последние восемь лет, а также поделиться мыслями о том, в каком направлении нам нужно следовать далее", - приводит телеканал выдержки из заявления главы государства.

"С 2009 года мы столкнулись со многими сложностями, и они сделали нас только сильнее", - отметил американский президент.

При этом Б.Обама подчеркнул, что его выступление является традицией, которую установил Джордж Вашингтон более 220 лет назад.

Б.Обама официально передаст полномочия 45-му президенту США Дональду Трампу 20 января 2017 года.

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Тэги: США, ПРЕЗИДЕНТ, ПРОЩАНИЕ, РЕЧЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]