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Дальнее зарубежье 11.01.2017 15:32

Афганский президент отправил в Кандагар своего советника для расследования взрыва в резиденции губернатора

Президент Афганистана Ашраф Гани потребовал от силовых структур провести тщательное расследование теракта в резиденции губернатора провинции Кандагар, в результате которого погибли 11 человек, в том числе и заместитель губернатора.

При взрыве также пострадали 16 человек, среди которых губернатор и посол Объединенных Арабских Эмиратов в Афганистане.

В сообщении пресс-службы президента Афганистана говорится, что для расследования этого нападения в Кандагар отбыла рабочая группа во главе советником А.Гани по национальной безопасности Муххамад Ханифом Атмаром.

"Террористы подобными нападениями не смогут лишить население веры в прогресс. Это варварское деяние также не сможет повредить отношениям и сотрудничеству между Афганистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами", - говорится в заявлении.

Между тем начальник управления полиции провинции Кандагар генерал Абдул Раззык в среду на пресс-конференции заявил местным СМИ, что за вчерашним нападением стоит террористическая сеть Хаккани.

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Тэги: АФГАНИСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ТЕРАКТ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]