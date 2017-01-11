Афганский президент отправил в Кандагар своего советника для расследования взрыва в резиденции губернатора

Президент Афганистана Ашраф Гани потребовал от силовых структур провести тщательное расследование теракта в резиденции губернатора провинции Кандагар, в результате которого погибли 11 человек, в том числе и заместитель губернатора.

При взрыве также пострадали 16 человек, среди которых губернатор и посол Объединенных Арабских Эмиратов в Афганистане.

В сообщении пресс-службы президента Афганистана говорится, что для расследования этого нападения в Кандагар отбыла рабочая группа во главе советником А.Гани по национальной безопасности Муххамад Ханифом Атмаром.

"Террористы подобными нападениями не смогут лишить население веры в прогресс. Это варварское деяние также не сможет повредить отношениям и сотрудничеству между Афганистаном и Объединенными Арабскими Эмиратами", - говорится в заявлении.

Между тем начальник управления полиции провинции Кандагар генерал Абдул Раззык в среду на пресс-конференции заявил местным СМИ, что за вчерашним нападением стоит террористическая сеть Хаккани.