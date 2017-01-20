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Дальнее зарубежье 20.01.2017 20:30

Супруги Обама планируют немного отдохнуть, после чего продолжат работать "на благо демократии"

Президент США Барак Обама и его супруга Мишель в пятницу попросили американцев посоветовать, чем стоит заняться после того, как они покинут Белый дом.

При этом он пообещал продолжить работу "на благо истинной демократии".

"Скажите нам, чего мы можем достичь вместе", - сказала М.Обама в видеоролике, который появился в сети от имени супругов Обама.

"Истинная демократия - это намного более крупный проект, чем любой из нас. Это работа для всех нас", - отметил Б.Обама.

При этом супруги Обама признались, что прежде чем продолжить какую-либо деятельность, они "немного отдохнут".

"Мы наконец немного поспим. И проведем немного времени с семьей", - рассказала М.Обама.

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Тэги: США, ОБАМА, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]