Президент Грузии наложил вето на пакет законов по судебной реформе

Президент Грузии Гиоргий Маргвелашвили использовал право вето в отношении подготовленного парламентом законодательного пакета по так называемой "третьей волне" реформ судебной системы.
"В представленном парламентом законодательном пакете по реформированию судебной системы есть несколько положительных изменений, однако есть изменения, которые противоречат заключениям и рекомендациям Венецианской комиссии. Поэтому я решил переслать парламенту свои мотивированные замечания по законодательному пакету и применить право вето", - заявил во вторник на брифинге Г.Маргвелашвили.
Президент направил шесть замечаний парламенту, касающихся, в частности, и правил избрания судей, отмены для них испытательного срока.
Президент выразил надежду, что парламент вернется к повторному рассмотрению законодательного пакета по судебной реформе и учтет как замечания президента, так и Венецианской комиссии.
В парламентском большинстве критически отнеслись к решению главы государства использовать право вето.
"Очень странное решение президента, так как законодательный пакет по "третьей волне" судебной реформы крайне важен для судебной системы и к его принятию нас настоятельно призывало международное сообщество. Мы, конечно, рассмотрим замечания президента, хотя кроме как задержки принятия этого пакета парламентом вето президента ничего не изменит", - заявила журналистам вице-спикер парламента Грузии Тамара Чугошвили.
Парламент Грузии в течении ближайших 15 дней должен рассмотреть замечания президента и поставить законодательный пакет по судебной реформе на повторное голосование.
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