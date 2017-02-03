Олланд высказался за европейскую солидарность перед лицом Трампа

Евросоюз при всей пользе хороших отношений с США должен сохранять солидарность и сам определять свое будущее, заявил президент Франции Франсуа Олланд.

"Мы должны иметь европейскую концепцию нашего будущего, иначе, по моему мнению, не будет (объединенной - ИФ) Европы и, возможно, проектов для тех стран, которые могли бы иметь вес в мире", - сказал Ф.Олланд в пятницу в Валлетте по прибытии на саммит ЕС.

По словам президента, европейским странам надо думать о том, что их будущее в ЕС, а не "воображать не знаю какие двусторонние отношения с Соединенными Штатами притом, что это нормально, что все говорят с президентом США, я сам это делаю".

"Тех, кто хотел бы установить двусторонние связи с США, хорошо понимает их общественность, но не будет будущего с (президентом США Дональдом - ИФ) Трампом, если его не определить совместно (в составе ЕС - ИФ). Они должны это понять. Потому что главное - это солидарность внутри ЕС", - подчеркнул французский президент.

"Не стоит воображать некую внешнюю защиту. Она существует в виде Североатлантического альянса, но она не может быть единственным возможным путем. Впрочем, кто знает, чего на самом деле хочет президент США, в частности, относительно Североатлантического альянса и распределения в нем расходов, которые называют бременем. У нас, у Франции, есть оборонная политика. Мы ничего не боимся. Мы знаем, что в наших интересах", - заявил Ф.Олланд.

Речь, по его словам, также идет о защите коммерческих интересов Европы, и следует добиваться того, чтобы Европа стала не только экономической, но и политической силой на службе мира. Именно это, сказал Ф.Олланд, он намерен защищать на мальтийском саммите ЕС, но особенно в ходе подготовке 60-й годовщины Римского договора.

"Надо не только обратить взгляд в прошлое, но проявить волю по определению будущего, и это то, что я буду делать", - заявил президент Франции.