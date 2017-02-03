Лукашенко о требованиях ЕС об отмене смертной казни: пусть начнут с Америки или это двойные стандарты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в странах Евросоюза руководствуются двойными стандартами, требуя от республики отменить смертную казнь.

"Не торопитесь, скоро Европа к этому придет. Я говорю им: давайте начнем с Америки. Давайте там пусть отменят везде (во всех штатах - ИФ) смертную казнь. Нет. Двойные стандарты", - заявил А.Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.