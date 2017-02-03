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СНГ 03.02.2017 16:13

Лукашенко о требованиях ЕС об отмене смертной казни: пусть начнут с Америки или это двойные стандарты

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что в странах Евросоюза руководствуются двойными стандартами, требуя от республики отменить смертную казнь.

"Не торопитесь, скоро Европа к этому придет. Я говорю им: давайте начнем с Америки. Давайте там пусть отменят везде (во всех штатах - ИФ) смертную казнь. Нет. Двойные стандарты", - заявил А.Лукашенко в ходе встречи с представителями общественности и СМИ в пятницу в Минске.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, КАЗНИ, ЛУКАШЕНКО, ПОЗИЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az