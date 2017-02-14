Москва и Анкара удовлетворены процессом нормализации двусторонних отношений и плотной координацией по Сирии - МИД РФ

Заместители министров иностранных дел России и Турции Алексей Мешков и Умит Ярдым в ходе консультаций в Москве выразили удовлетворение процессом нормализации двусторонних отношений и координацией по Сирии, сообщает во вторник МИД РФ.

"В ходе состоявшегося обмена мнениями было выражено удовлетворение процессом нормализации двусторонних отношений по целому ряду направлений, плотной координацией России и Турции по региональным и международным вопросам, в первую очередь по ситуации в Сирии", - говорится в сообщении по итогам консультаций дипломатов.

Отмечается, что стороны подробно рассмотрели актуальные вопросы развития российско-турецкого взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах.