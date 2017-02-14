Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7301 EUR   1.8358 RUR   0.0298 GBR   2.1694 TRY   0.4719

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.93 Brent   55.59

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 16 Фев -1° 17 Фев -3°

Регион 14.02.2017 19:30

Москва и Анкара удовлетворены процессом нормализации двусторонних отношений и плотной координацией по Сирии - МИД РФ

Заместители министров иностранных дел России и Турции Алексей Мешков и Умит Ярдым в ходе консультаций в Москве выразили удовлетворение процессом нормализации двусторонних отношений и координацией по Сирии, сообщает во вторник МИД РФ.

"В ходе состоявшегося обмена мнениями было выражено удовлетворение процессом нормализации двусторонних отношений по целому ряду направлений, плотной координацией России и Турции по региональным и международным вопросам, в первую очередь по ситуации в Сирии", - говорится в сообщении по итогам консультаций дипломатов.

Отмечается, что стороны подробно рассмотрели актуальные вопросы развития российско-турецкого взаимодействия в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарных сферах.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]