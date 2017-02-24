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Дальнее зарубежье 24.02.2017 19:20

Принимавший участие в операции в Йемене истребитель ВВС Иордании разбился в Саудовской Аравии

Истребитель ВВС Иордании F-16, участвовавший в военной операции арабской коалиции в Йемене, упал на территории Саудовской Аравии недалеко от границы с Йеменом, сообщают западные СМИ.

Пилот выжил, и его жизни ничего не угрожает.

В коалиции объяснили авиакатастрофу техническими неполадками на борту самолета.

СМИ, связанные с йеменскими повстанцами, сообщают, что F-16 был сбит.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху часть армии противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.

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Тэги: ИОРДАНИЯ, САУДАРАВИЯ, ИСТРЕБИТЕЛЬ, КРУШЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]