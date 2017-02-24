Принимавший участие в операции в Йемене истребитель ВВС Иордании разбился в Саудовской Аравии

Истребитель ВВС Иордании F-16, участвовавший в военной операции арабской коалиции в Йемене, упал на территории Саудовской Аравии недалеко от границы с Йеменом, сообщают западные СМИ.

Пилот выжил, и его жизни ничего не угрожает.

В коалиции объяснили авиакатастрофу техническими неполадками на борту самолета.

СМИ, связанные с йеменскими повстанцами, сообщают, что F-16 был сбит.

Вооруженный конфликт в Йемене продолжается с 2014 года. Повстанцы-хуситы и лояльная экс-президенту Йемена Али Абдалле Салеху часть армии противостоят войскам президента Абд Раббо Мансура Хади, которого поддерживают силы арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.