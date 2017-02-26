Оппозиционер Дадин вышел на свободу из колонии - ТВ

Оппозиционный активист Ильдар Дадин освобожден из колонии в Алтайском крае.
Кадры с его освобождением показывает ряд телеканалов.
22 февраля президиум Верховного суда РФ постановил освободить И.Дадина. "Дадина освободить из-под стражи, признать за ним право на реабилитацию", - говорится в решении президиума по итогам рассмотрения представления председателя Верховного суда Вячеслава Лебедева о возобновлении производства по делу И.Дадина в связи с постановлением Конституционного суда РФ.
Бумаги из Верховного суда РФ дошли в колонию 26 февраля.
В декабре 2015 года И.Дадин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного оспоренной статьей. Его приговорили к трем годам лишения свободы, впоследствии наказание было снижено до 2,5 лет.
Конституционный суд РФ 10 февраля по итогам рассмотрения жалобы активиста на статью 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил организации или проведения митингов, демонстраций и пикетирования) постановил, что вынесенные в отношении И.Дадина судебные акты подлежат пересмотру.
КС РФ признал оспариваемую статью не противоречащей Конституции РФ, но рекомендовал законодателю ее доработать.
И.Дадин стал первым и пока единственным осужденным по этой статье после ее появления в новой редакции УК РФ летом 2014 года. Максимальной санкцией за данное преступление является лишение свободы сроком на пять лет. К ответственности по статье 212.1 привлекается лицо, ранее совершившее одноименное административное правонарушение (20.2 КоАП РФ) более двух раз в течение 180 дней.
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