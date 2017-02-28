В Анкаре начинаются судебные слушания по делу 330 предполагаемых участников путча

Судебный процесс по делу 330 человек, подозреваемых в причастности к июльской прошлого года попытке военного переворота в Турции, начался в Анкаре, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

Их обвиняют в попытке свержения конституционного строя и в причастности к деятельности террористической организации.

В случае если вина фигурантов дела будет доказана, им может грозить пожизненное заключение.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре полагают, что за неудавшейся попыткой путча стоит проживающий в США оппозиционный турецкий мусульманский проповедник Фетхуллах Гюлен.

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