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Регион 28.02.2017 17:00

В Анкаре начинаются судебные слушания по делу 330 предполагаемых участников путча

Судебный процесс по делу 330 человек, подозреваемых в причастности к июльской прошлого года попытке военного переворота в Турции, начался в Анкаре, сообщает во вторник Анатолийское агентство новостей.

Их обвиняют в попытке свержения конституционного строя и в причастности к деятельности террористической организации.

В случае если вина фигурантов дела будет доказана, им может грозить пожизненное заключение.

Попытка военного переворота в Турции была совершена в ночь на 16 июля 2016 года, однако планы мятежников провалились. В Анкаре полагают, что за неудавшейся попыткой путча стоит проживающий в США оппозиционный турецкий мусульманский проповедник Фетхуллах Гюлен.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПУТЧ, СУД, СЛУШАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]