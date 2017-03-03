Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7548 EUR   1.846 RUR   0.0299 GBR   2.1527 TRY   0.4708

Цена на нефть

    $/bbl WTI   53.83 Brent   56.36

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 12° Завтра 14° 5 Мар 6 Мар

СНГ 03.03.2017 15:01

Казахстанский депутат предлагает лишать террористов гражданства

Депутат сената парламента Казахстана Георгий Ким предложил внести поправки в Конституцию, позволяющие лишать гражданства Казахстана за террористические преступления.

"Для усиления защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан предлагаю в пункт 2 статьи 10 Конституции изложить в следующей редакции: "Гражданин республики не может быть лишен гражданства, а также не может быть изгнан за пределы Казахстана. Лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам республики", - предложил сенатор на совместном заседании палат парламента в пятницу.

По его словам, такая мера является ответом на рост угрозы терроризма и соответствует международной практике.

"Во-первых, лишение гражданства должно осуществляться уполномоченным государственным органом. В нашем предложении - только судом. Во-вторых, основания должны быть строго ограничены. В нашей редакции предусматривается два основания: за совершение террористических преступлений и причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам страны. В-третьих, наше предложение направлено на достижение законной цели. В-четвертых, соблюдается принцип соразмерности. И в-пятых, во вносимом предложении учитывается нарушение реальной связи и обязательства верности своему государству", - отметил депутат.

Парламентарий призвал коллег поддержать идею и внедрить поправки в главный закон страны.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, КОНСТИТУЦИЯ, ГРАЖДАНСТВО, ТЕРРОРИЗМ


Похожие новости


Парламентарии предлагают внести Назарбаева в перечень закрепленных в Конституции "незыблемых ценностей" Казахстана Назарбаев призвал парламентариев рассмотреть новые поправки в Конституцию Казахстана оперативно и открыто Защита конституционных ценностей является долгом каждого казахстанца - Назарбаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]