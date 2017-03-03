Казахстанский депутат предлагает лишать террористов гражданства

Депутат сената парламента Казахстана Георгий Ким предложил внести поправки в Конституцию, позволяющие лишать гражданства Казахстана за террористические преступления.

"Для усиления защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод граждан предлагаю в пункт 2 статьи 10 Конституции изложить в следующей редакции: "Гражданин республики не может быть лишен гражданства, а также не может быть изгнан за пределы Казахстана. Лишение гражданства допускается лишь по решению суда за совершение террористических преступлений, а также за причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам республики", - предложил сенатор на совместном заседании палат парламента в пятницу.

По его словам, такая мера является ответом на рост угрозы терроризма и соответствует международной практике.

"Во-первых, лишение гражданства должно осуществляться уполномоченным государственным органом. В нашем предложении - только судом. Во-вторых, основания должны быть строго ограничены. В нашей редакции предусматривается два основания: за совершение террористических преступлений и причинение иного тяжкого вреда жизненно важным интересам страны. В-третьих, наше предложение направлено на достижение законной цели. В-четвертых, соблюдается принцип соразмерности. И в-пятых, во вносимом предложении учитывается нарушение реальной связи и обязательства верности своему государству", - отметил депутат.

Парламентарий призвал коллег поддержать идею и внедрить поправки в главный закон страны.