В Баку считают важным борьбу с дезинформацией об Азербайджане в Википедии

Заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде отмечает необходимость усиления борьбы с недостоверными материалами, содержащимися в свободной интернет-энциклопедии Википедия.

«Вызывает большое сожаление, что Википедия выступает сегодня источником недостоверной информации. В связи с этим необходимо активизировать усилия в направлении борьбы с дезинформациями об Азербайджане, содержащимися в Википедии», - заявила Э.Велизаде в пятницу в парламенте.

Он отметил, что в последнее время в мире перестали доверять Википедии, так как содержащаяся там информация не всегда соответствует действительности.

Замминистра также подчеркнул необходимость уделять особое внимание распространяемым в интернете материалам с призывом к суицидам.

Р.Бабаев