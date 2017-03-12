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Дальнее зарубежье 12.03.2017 13:17

Реакция Турции на действия Нидерландов будет предельно жесткой - турецкий премьер

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил действия властей Нидерландов, не позволивших министру по делам семьи и социальной политике Турции Фатме Бетуль Саян Кайе войти на территорию турецкого генконсульства в Роттердаме, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

"Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы", - приводит агентство слова Б.Йылдырыма.

Премьер пояснил, что министр по делам семьи и социальной политике Турции находилась в Европе с целью информирования граждан Турции в этой стране относительно конституционных поправок, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

"Фатма Бетуль Саян Кайя провела встречи с турками Германии, откуда направилась в Нидерланды для встречи с представителями местной турецкой общины. Однако путь ей преградила полиция", - подчеркнул премьер, назвав события в Нидерландах "большим дипломатическим скандалом".

кю аг

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Тэги: ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕР, НИДЕРЛАНДЫ, РЕАКЦИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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