Реакция Турции на действия Нидерландов будет предельно жесткой - турецкий премьер

Премьер-министр Турции Бинали Йылдырым осудил действия властей Нидерландов, не позволивших министру по делам семьи и социальной политике Турции Фатме Бетуль Саян Кайе войти на территорию турецкого генконсульства в Роттердаме, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

"Мы решительно протестуем против действий властей Нидерландов. Ответные меры Анкары будут предельно жесткими. Давление на Турцию и министра, обладающего дипломатической неприкосновенностью, недопустимы", - приводит агентство слова Б.Йылдырыма.

Премьер пояснил, что министр по делам семьи и социальной политике Турции находилась в Европе с целью информирования граждан Турции в этой стране относительно конституционных поправок, вынесенных на референдум 16 апреля в Турции.

"Фатма Бетуль Саян Кайя провела встречи с турками Германии, откуда направилась в Нидерланды для встречи с представителями местной турецкой общины. Однако путь ей преградила полиция", - подчеркнул премьер, назвав события в Нидерландах "большим дипломатическим скандалом".

кю аг