Интерпол объявил в розыск четырех граждан КНДР, подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск четырех северокорейских граждан, которые подозреваются в причастности к убийству сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама, сообщает в четверг сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".
Отмечается, что четверо объявленных в розыск мужчин находились в аэропорту малазийской столицы в день убийства Ким Чен Нама и в тот же день покинули территорию Малайзии.
По некоторым данным, они могут находиться в Пхеньяне.
Ким Чен Нам скончался 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.
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