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Дальнее зарубежье 16.03.2017 10:49

Интерпол объявил в розыск четырех граждан КНДР, подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск четырех северокорейских граждан, которые подозреваются в причастности к убийству сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама, сообщает в четверг сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

Отмечается, что четверо объявленных в розыск мужчин находились в аэропорту малазийской столицы в день убийства Ким Чен Нама и в тот же день покинули территорию Малайзии.

По некоторым данным, они могут находиться в Пхеньяне.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.

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Тэги: ИНТЕРПОЛ, КНДР, ГРАЖДАНЕ, РОЗЫСК

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]