Интерпол объявил в розыск четырех граждан КНДР, подозреваемых в причастности к убийству Ким Чен Нама

Международная организация уголовной полиции (Интерпол) объявила в розыск четырех северокорейских граждан, которые подозреваются в причастности к убийству сводного брата лидера КНДР Ким Чен Нама, сообщает в четверг сингапурский телеканал "Чэннел ньюс Эйша".

Отмечается, что четверо объявленных в розыск мужчин находились в аэропорту малазийской столицы в день убийства Ким Чен Нама и в тот же день покинули территорию Малайзии.

По некоторым данным, они могут находиться в Пхеньяне.

Ким Чен Нам скончался 13 февраля после того, как в аэропорту Куала-Лумпура две женщины плеснули ему в лицо жидкостью, содержащей высокотоксичное вещество VX.