Турция отрицает введение запрета на импорт сельскохозяйственных товаров из России

Министерство экономики Турции отрицает введение запрета на импорт сельскохозяйственных товаров из России, сообщает агентство Bloomberg.

Торговая политика Турции "полностью отвечает правилам ВТО", говорится в заявлении министерства.

В нем отмечается, однако, что в соответствии с внутренним режимом переработки в Турции стало необходимым предоставление информации о том, из какой страны планируется осуществлять импорт сельхозпродукции.

"Целью этой политики не является введение запрета на поставки каким-либо поставщиком какой-либо продукции", - подчеркивается в заявлении министерства экономики.