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Регион 17.03.2017 19:57

Турция отрицает введение запрета на импорт сельскохозяйственных товаров из России

Министерство экономики Турции отрицает введение запрета на импорт сельскохозяйственных товаров из России, сообщает агентство Bloomberg.

Торговая политика Турции "полностью отвечает правилам ВТО", говорится в заявлении министерства.

В нем отмечается, однако, что в соответствии с внутренним режимом переработки в Турции стало необходимым предоставление информации о том, из какой страны планируется осуществлять импорт сельхозпродукции.

"Целью этой политики не является введение запрета на поставки каким-либо поставщиком какой-либо продукции", - подчеркивается в заявлении министерства экономики.

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Тэги: РОССИЯ, ТУРЦИЯ, СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ, ТОРГОВЛЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]