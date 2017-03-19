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Дальнее зарубежье 19.03.2017 22:20

Глава комитета по разведке в Конгрессе США заявляет об отсутствии доказательств "сговора" между командой Трампа и РФ

Нет никаких доказательств связи предвыборной кампании Дональда Трампа и России, заявил в воскресенье глава комитета по разведке палаты представителей США республиканец Девин Нуньес.

"Я отвечу вам очень просто - нет", - заявил он в эфире телеканала "Фокс-ньюс".

"(Учитывая - ИФ) ту информацию, которой я располагаю к этому утру, доказательств сговора нет", - добавил Д.Нуньес.

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Тэги: США, КОМИТЕТ, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]