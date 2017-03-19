Нет никаких доказательств связи предвыборной кампании Дональда Трампа и России, заявил в воскресенье глава комитета по разведке палаты представителей США республиканец Девин Нуньес.

"Я отвечу вам очень просто - нет", - заявил он в эфире телеканала "Фокс-ньюс".

"(Учитывая - ИФ) ту информацию, которой я располагаю к этому утру, доказательств сговора нет", - добавил Д.Нуньес.