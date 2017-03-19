Нет никаких доказательств связи предвыборной кампании Дональда Трампа и России, заявил в воскресенье глава комитета по разведке палаты представителей США республиканец Девин Нуньес.
"Я отвечу вам очень просто - нет", - заявил он в эфире телеканала "Фокс-ньюс".
"(Учитывая - ИФ) ту информацию, которой я располагаю к этому утру, доказательств сговора нет", - добавил Д.Нуньес.
Армения обстреляла позиции ВС Азербайджана 136 раз - Минобороны
В Ереване проходит акция в память о скончавшемся активисте
Азербайджан никогда не действовал под диктовку внешних сил, заявляет Алиев
Нефть дешевеет в понедельник, Brent торгуется у $51,44 за баррель
Минсельхоз запустил в Баку «зеленый маркет»
СК PASHA Sigorta сохранила в январе-феврале 2017г лидерство в Азербайджане по премиям – MBNP
В ДТП на дорогах Азербайджана за минувшие сутки погибли 2 человека – МВД
Президент Алиев принял участие на торжествах по случаю Новруза
УМК получит из госбюджета Азербайджана 3 млн манатов на мероприятия в рамках Года Исламской солидарности
Суммарные инвестиции в программы развития регионов Азербайджана составили около 60 млрд манатов - премьер
Посол Израиля и глава ИВ Хачмазкого района Азербайджана обсудили сотрудничество в сфере туризма
Капремонт многоквартирных домов обойдется ИВ Гедабекского района в 767 тыс. манатов
Грузия и Азербайджан определяют будущее развитие региона между Каспийским и Черным морем – Маргвелашвили
Президент Азербайджана в 2017 году посетит Венгрию
Azersun Holding стал генеральным спонсором Caspian Energy Forum Baku 2017
AzMetco стал партнером Caspian Energy Forum Baku 2017
Банк ВТБ (Азербайджан) будет обслуживать клиентов и в праздничные дни
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»