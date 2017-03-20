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Регион 20.03.2017 17:59

Москва и Анкара проведут консультации по антитеррору - источник

Российско-турецкие консультации по антитеррору пройдут в конце марта в Анкаре, как ожидается, в них примет участие замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в турецких дипломатических кругах.

"На конец месяца у нас намечены консультации с российской стороной по вопросам противодействия терроризму. Они пройдут в Анкаре. Мы ожидаем, что в составе делегации из России будет заместитель министра иностранных дел господин Сыромолотов", - сказал собеседник агентства.

Он уклонился от ответа на вопрос о том, кто будет представлять Турцию в рамках консультаций.

Ранее президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров на высшем уровне, прошедших 10 марта в Москве, заявил, что Россия и Турция осуществляют обмен разведданными в борьбе с терроризмом, военные и спецслужбы эффективно сотрудничают по Сирии.

"Мы осуществляем обмен информацией по антитеррористическому направлению работы. Наши специальные службы достаточно плотно взаимодействуют, и мы намерены это сотрудничество расширять", - сказал В.Путин.

Он отметил, что ситуация в Сирии и других странах региона не может не беспокоить Россию и Турцию, так как является источником угроз глобального характера, в том числе проблемы миграционных потоков, от которой Турция также несет издержки.

"Мы это все понимаем, видим и будем делать все, что от нас зависит для того, чтобы урегулировать любые проблемы подобного характера. Будем объединять усилия. Как я неоднократно говорил, в том числе, выступая с площадки Организации Объединенных Наций, только объединяя усилия в борьбе с терроризмом, его можно победить", - сказал глава российского государства.

Он отметил высокий уровень взаимодействия между российскими и турецкими спецслужбами, и заявил, что благодаря сотрудничеству с подключением иранских партнеров, удалось добиться прекращения огня в Сирии.

Президент РФ назвал прошедшие в Астане переговоры между участниками сирийского конфликта "зримым результатом нашей совместной работы".

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Тэги: ТУРЦИЯ, РОССИЯ, АНТИТЕРРОР, КОНСУЛЬТАЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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