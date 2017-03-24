Атамбаев после избрания нового президента Киргизии сосредоточится на партийной работе, не собирается занимать госпосты

Киргизский лидер Алмазбек Атамбаев заявил, что при определении кандидата в президенты республики от возглавляемой им до избрания главой государства Социал-демократической партии (СДПК) будет учитываться общественное мнение.
"Я думаю, что очень правильно, что сначала будут проводиться замеры общественного мнения и рейтинги кандидатов. Кандидатов у СДПК много, и через несколько месяцев будет видно, кто из них пользуется наибольшей поддержкой у людей", - заявил А.Атамбаев в пятницу журналистам.
По его словам, после окончания президентского срока он намерен сосредоточиться на работе в СДПК.
"Чтобы остаться в политике, необязательно занимать какую-нибудь должность. Я не собираюсь занимать должность премьер-министра, спикера", - заявил А.Атамбаев.
Он отметил, что "если бы хотел остаться в политике, то провел бы другой референдум и получил бы поддержку 80% населения, но мы должны идти своей дорогой, у нас много достойных политиков".
"Я буду заниматься своей партией, много сил было потрачено на нее, и хочется, чтобы она обновилась, очистилась", - сказал А.Атамбаев.
Президентские выборы в Киргизии должны пройти 19 ноября, а конституционные полномочия А.Атамбаева истекают 1 декабря.
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