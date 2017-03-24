Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7202 EUR   1.8529 RUR   0.0298 GBR   2.1255 TRY   0.4748

Цена на нефть

    $/bbl WTI   48.75 Brent   51.74

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 12° 26 Мар 13° 27 Мар 13°

Дальнее зарубежье 24.03.2017 19:05

Японским пенсионерам предложили скидки на ритуальные услуги в обмен на отказ от вождения

Власти Японии начали активно разрабатывать программы, стимулирующие пенсионеров отказаться от вождения, после резкого увеличения случаев ДТП с участием пожилых японцев.

Так, в префектуре Аити компания, владеющая 89 похоронными бюро, предложила пенсионерам скидку в размере 15% на ритуальные услуги при условии, что те откажутся от своих водительские права, сообщает ВВС.

Любой пожилой японец, которого заинтересует данное предложение, может представить ритуальной службе доказательство того, что водительские права были сданы в местное отделение полиции. Скидку также могут получить и родственники пенсионера, включая тех, кто проживает в другой префектуре.

По данным за 2015 год, около 4,8 млн жителей Японии старше 75 лет имеют разрешение на вождение транспортных средств, что в два раза больше, чем десять лет назад, сообщает издание The Japan Times. Число аварий со смертельным исходом с участием пожилых водителей увеличилось за этот период.

Подобные программы, побуждающие престарелых граждан отказаться от вождения, действуют по всей Японии, но большинство из них связано с предложениями для жизни, а не для смерти.

Как правило, пенсионерам предлагают воспользоваться скидками на такси или посещение общественных бань. В префектуре Аити пенсионеры, отказавшиеся от своих водительских лицензий, также могут получить обеды по сниженной цене.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ЯПОНИЯ, ПЕНСИОНЕРЫ, ПОХОРОНЫ, СКИДКИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]