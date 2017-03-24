Японским пенсионерам предложили скидки на ритуальные услуги в обмен на отказ от вождения

Власти Японии начали активно разрабатывать программы, стимулирующие пенсионеров отказаться от вождения, после резкого увеличения случаев ДТП с участием пожилых японцев.

Так, в префектуре Аити компания, владеющая 89 похоронными бюро, предложила пенсионерам скидку в размере 15% на ритуальные услуги при условии, что те откажутся от своих водительские права, сообщает ВВС.

Любой пожилой японец, которого заинтересует данное предложение, может представить ритуальной службе доказательство того, что водительские права были сданы в местное отделение полиции. Скидку также могут получить и родственники пенсионера, включая тех, кто проживает в другой префектуре.

По данным за 2015 год, около 4,8 млн жителей Японии старше 75 лет имеют разрешение на вождение транспортных средств, что в два раза больше, чем десять лет назад, сообщает издание The Japan Times. Число аварий со смертельным исходом с участием пожилых водителей увеличилось за этот период.

Подобные программы, побуждающие престарелых граждан отказаться от вождения, действуют по всей Японии, но большинство из них связано с предложениями для жизни, а не для смерти.

Как правило, пенсионерам предлагают воспользоваться скидками на такси или посещение общественных бань. В префектуре Аити пенсионеры, отказавшиеся от своих водительских лицензий, также могут получить обеды по сниженной цене.