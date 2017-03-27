В Литве за последние две недели начато пять досудебных расследований в связи с игрой "Синий кит", которая может довести подростков до самоубийства, заявил агентству BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.
"Предварительное расследование начато в связи с доведением до самоубийства, но маловероятно, что у них будет продолжение. Юридически такую деятельность трудно доказать, кроме того, сам автор игры утверждает, что он не ставил цели доводить людей до суицида", - отметил Р.Матонис.
По его словам, такие расследования начаты в Алитусе, Шилале, Утяне и Расейняй.
Р.Матонис сообщил, что полиция не располагает данными, чтобы в Литве был хоть один случай смерти из-за этой игры, но случаи причинения себе повреждений имеются.
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