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Дальнее зарубежье 27.03.2017 16:28

В Литве ведётся расследование в связи с участием подростков в игре "Синий кит"

В Литве за последние две недели начато пять досудебных расследований в связи с игрой "Синий кит", которая может довести подростков до самоубийства, заявил агентству BNS представитель Департамента полиции Рамунас Матонис.

"Предварительное расследование начато в связи с доведением до самоубийства, но маловероятно, что у них будет продолжение. Юридически такую деятельность трудно доказать, кроме того, сам автор игры утверждает, что он не ставил цели доводить людей до суицида", - отметил Р.Матонис.

По его словам, такие расследования начаты в Алитусе, Шилале, Утяне и Расейняй.

Р.Матонис сообщил, что полиция не располагает данными, чтобы в Литве был хоть один случай смерти из-за этой игры, но случаи причинения себе повреждений имеются.

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Тэги: ЛИТВА, ПОДРОСТКИ, ИГРА, РАССЛЕДОВАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]