Азербайджан и Казахстан подписали пакет документов, направленных на двустороннее развитие

Азербайджан и Казахстан подписали пакет двусторонних документов, сообщает сайт главы азербайджанского государства.
Документы были подписаны по итогам встречи президентов Азербайджана и Казахстана Ильхама Алиева и Нурсултана Назарбаева в понедельник в Баку.
В частности, стороны подписали "Протокол об изменениях и дополнениях в соглашение об избежении дойного налогообложения", межправительственное соглашение "О международных автомобильных связях", соглашение "О сотрудничестве в сфере растительного карантина и защиты".
Кроме этого, главы МИД двух стран подписали "Программу сотрудничества на 2017-2018гг".
Помимо этого, железнодорожные компании Азербайджана и Казахстана подписали соглашение "О стратегическом сотрудничестве в сфере логистики и железнодорожного машиностроения".
А.Азизов
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