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Внешняя политика 03.04.2017 14:05

Азербайджан и Казахстан подписали пакет документов, направленных на двустороннее развитие

Азербайджан и Казахстан подписали пакет двусторонних документов, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Документы были подписаны по итогам встречи президентов Азербайджана и Казахстана Ильхама Алиева и Нурсултана Назарбаева в понедельник в Баку.

В частности, стороны подписали "Протокол об изменениях и дополнениях в соглашение об избежении дойного налогообложения", межправительственное соглашение "О международных автомобильных связях", соглашение "О сотрудничестве в сфере растительного карантина и защиты".

Кроме этого, главы МИД двух стран подписали "Программу сотрудничества на 2017-2018гг".

Помимо этого, железнодорожные компании Азербайджана и Казахстана подписали соглашение "О стратегическом сотрудничестве в сфере логистики и железнодорожного машиностроения".

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, КАЗАХСТАН, ДОКУМЕНТЫ, ПОДПИСАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]