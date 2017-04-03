Азербайджан и Казахстан подписали пакет документов, направленных на двустороннее развитие

Азербайджан и Казахстан подписали пакет двусторонних документов, сообщает сайт главы азербайджанского государства.

Документы были подписаны по итогам встречи президентов Азербайджана и Казахстана Ильхама Алиева и Нурсултана Назарбаева в понедельник в Баку.

В частности, стороны подписали "Протокол об изменениях и дополнениях в соглашение об избежении дойного налогообложения", межправительственное соглашение "О международных автомобильных связях", соглашение "О сотрудничестве в сфере растительного карантина и защиты".

Кроме этого, главы МИД двух стран подписали "Программу сотрудничества на 2017-2018гг".

Помимо этого, железнодорожные компании Азербайджана и Казахстана подписали соглашение "О стратегическом сотрудничестве в сфере логистики и железнодорожного машиностроения".

А.Азизов